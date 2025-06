Netanyahu niet geïnteresseerd in overleg met Iran

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is niet geïnteresseerd in eventuele onderhandelingen met Iran. In een interview met het Amerikaanse ABC News verwijt Netanyahu Iran "te liegen, te bedriegen" en de Verenigde Staten te misleiden.

"Ze willen blijven doorgaan met het bouwen van hun kernwapens en hun enorme ballistische rakettenprogramma, waarmee ze op onze mensen schieten. Ze willen blijven werken aan de twee existentiële bedreigingen voor Israël terwijl ze praten. Dat gaat niet gebeuren", aldus Netanyahu.

De premier reageert op het nieuws dat Iran zou hebben aangegeven een wapenstilstand te willen sluiten en nucleaire onderhandelingen met de Verenigde Staten te willen hervatten.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump werd naar het nieuws gevraagd. "Ze (Iran, red.) zouden graag willen praten, maar dat hadden ze eerder moeten doen", antwoordde hij.