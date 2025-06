BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is bij de komende NAVO-top in Den Haag geen plaats bij officiële vergaderingen. Hij is wel welkom voor het diner op het paleis waarvoor de koning de NAVO-leiders heeft uitgenodigd. Over de rol van Zelensky is al weken veel te doen. De Verenigde Staten maakten bezwaar tegen een uitnodiging voor de Oekraïense president, die bij vorige toppen juist eregast was. Maar Europese bondgenoten staan er juist op dat Zelensky komt.