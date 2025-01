Netanyahu ontmoet volgende week Trump in VS, melden bronnen

WASHINGTON (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is van plan volgende week naar de Verenigde Staten af te reizen. Hij zal daar in het Witte Huis een ontmoeting hebben met Donald Trump, zeggen Israëlische en Amerikaanse ingewijden tegen Axios.

Netanyahu zal dan de eerste buitenlandse leider zijn die Trump in zijn tweede termijn uitnodigt. Volgens een van de bronnen moet de uitnodiging worden gezien als een geste van Trump voor het instemmen met het bestand in Gaza door de Israëlische premier.

De nieuwssite meldt ook dat Trumps Midden-Oostengezant Steve Witkoff dinsdag een ontmoeting heeft met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij is een dag later in Israël om daar ook met Netanyahu te praten. Het zal dan gaan over het verloop van de eerste fase van het bestand in Gaza en over het begin van de onderhandelingen van de tweede fase.

Netanyahu sprak zondag de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth. Het was het eerste telefoontje met een buitenlandse leider dat Hegseth voerde sinds zijn aantreding zaterdag. Het Pentagon schreef daarna in een verklaring dat Hegseth en Netanyahu de "gezamenlijke veiligheidsbelangen en prioriteiten" hebben besproken, "vooral in het licht van aanhoudende dreigingen".