Brandweer voorlopig nog bezig met brand bij Iraakse ambassade

DEN HAAG (ANP) - De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in de Iraakse ambassade in Den Haag, meldt een brandweerwoordvoerder. Er zijn volgens hem nog enkele kleine brandhaarden waar de brandweer niet goed bij kan. Daarom blijft de brandweer met enkele voertuigen bij de ambassade, om te voorkomen dat het vuur weer te ver oplaait.

De brandweer kan het pand aan de Johan de Wittlaan ook nog altijd niet in, omdat het te gevaarlijk is. De brand brak aan het einde van de ochtend uit. Het naastgelegen Christelijk Gymnasium Sorghvliet besloot zelf om scholieren en medewerkers naar huis te sturen. Er vielen geen gewonden, wel moest iemand in de ambulance worden nagekeken voor het inademen van rook.

Volgens de woordvoerder verliep de samenwerking met de Iraakse ambassadeur goed. "Hij heeft ons alle medewerking verleend, we kregen heel snel toegang tot het pand. De medewerking was echt perfect."