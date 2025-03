Netanyahu: Palestijnen vrijheid geven voor vertrek uit Gaza

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelt dat het tijd is om Palestijnen "de vrijheid te geven om Gaza te verlaten". Hij prijst het idee van de Amerikaanse president Donald Trump om alle inwoners naar gebieden buiten de Gazastrook te verplaatsen.

"President Trump heeft een visionair en innovatief idee gepresenteerd voor de vrijheid van migratie uit Gaza en ik geloof dat het een visie is die gesteund moet worden", zei hij tijdens een toespraak in het Israëlische parlement. Netanyahu voegde eraan toe dat het "tijd is om de inwoners van Gaza een echte keuze te geven" en ze de "vrijheid te geven om te vertrekken".

Het onder dwang verplaatsen van Palestijnen maakt deel uit van Trumps plan om Gaza te ontwikkelen. Daar is internationaal veel kritiek op. Het is niet duidelijk hoe de "vrijheid" om te vertrekken er volgens Netanyahu moet uitzien. Palestijnen kunnen de Gazastrook momenteel niet verlaten. De grensovergangen, die onder Israëlische controle staan, zijn gesloten voor reisverkeer.

Netanyahu riep ook op tot de vrijlating van de 58 gijzelaars die nog in de Gazastrook vastzitten. "Ik zeg tegen Hamas: als jullie onze gijzelaars niet vrijlaten, zullen er gevolgen zijn die jullie je niet kunnen voorstellen." Deze waarschuwing komt nu de eerste fase van het bestand in de Gazastrook is afgelopen en Hamas en Israël het niet eens kunnen worden over het verdere verloop.