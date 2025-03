Slechts 35 minuten bewegen verlaagt het risico op dementie met 41 procent

Uit nieuw onderzoek blijkt dat we met verrassend weinig lichaamsbeweging al een enorm verschil kunnen maken voor onze hersengezondheid.

Wetenschappers van de Johns Hopkins Universiteit hebben ontdekt dat slechts 35 minuten lichaamsbeweging per week het risico op dementie met maar liefst 41 procent kan verlagen. Deze uitkomst is gebaseerd op een vergelijking met mensen die helemaal niet bewegen.

Het onderzoeksteam analyseerde gegevens van bijna 90.000 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar. De deelnemers droegen speciale polsbandjes die hun bewegingspatronen nauwkeurig registreerden gedurende ruim vier jaar. Door deze informatie te koppelen aan wie uiteindelijk dementie ontwikkelde, konden de wetenschappers het verband tussen beweging en hersenachteruitgang blootleggen.

Hoe meer, hoe beter

De positieve effecten van beweging nemen toe naarmate mensen meer bewegen, blijkt uit de studie. Mensen die wekelijks tussen de 36 en 70 minuten in beweging waren, hadden een 60 procent lager dementierisico dan niet-actieve personen. De grootste winst was echter te behalen bij meer dan 140 minuten lichaamsbeweging per week, met een risicovermindering van maar liefst 69 procent.

Wat dit onderzoek extra bijzonder maakt, is dat de positieve effecten ook werden waargenomen bij ouderen die als 'kwetsbaar' werden beschouwd. Dit bewijst dat het nooit te laat is om te beginnen met meer bewegen, zelfs als je momenteel nauwelijks actief bent.

Geen oorzakelijk verband

Hoewel het onderzoek geen direct oorzakelijk verband aantoont (factoren als voeding en genetica spelen immers ook een rol) sluit het wel aan bij eerdere studies die een sterke relatie tussen lichaamsbeweging en hersengezondheid hebben aangetoond.

Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat regelmatige lichaamsbeweging de omvang van hersengebieden kan vergroten die betrokken zijn bij leren en onthouden. Dit verklaart mogelijk waarom actieve mensen minder kans hebben op dementie.

Het belangrijkste inzicht: elke vorm van beweging telt, op elke leeftijd. Dus of je nu kiest voor zwemmen, wandelen, fietsen of tuinieren; je hersenen zullen je dankbaar zijn voor elke minuut die je in beweging blijft.

Bron: Science Alert