Zuid-Korea bestrijdt misdaad met hologram-agenten

Zuid-Korea beschikt sinds kort over politieagenten die niet van vlees en bloed zijn: in het centrale Judong No. 3 Park in Seoul treft men nu een levensechte holografische agent, actief tussen 19:00 en 22:00 uur. Deze virtuele politieman is geen sciencefiction, maar een innovatieve poging om de openbare veiligheid te vergroten. “Bij noodsituaties reageert de politie onmiddellijk en er zijn overal bewakingscamera’s,” zo klinkt de waarschuwing die omstanders regelmatig horen. De realistische 3D-hologramagent is in oktober vorig jaar geïnstalleerd en maakt deel uit van het ‘Safe Park’ initiatief.

Wat levert deze digitale agent echt op? Volgens de Seoul Metropolitan Police Agency is het aantal misdrijven in de directe omgeving van het park met ongeveer 22% afgenomen sinds de introductie van de hologram-agent. De aanwezigheid blijkt vooral psychologisch te werken: “De hologram-agent is een slim beveiligingsmiddel dat het gevoel van veiligheid vergroot en een preventieve werking heeft op ordeverstoring,” aldus politiechef Ahn Dong-hyun.

Ook zichtbaar:

Automatische waarschuwingen herinneren bezoekers aan het cameratoezicht en snelle politierespons

Focus op probleemgedrag in parken, veelal samenhangend met alcoholgebruik en geweld

Kritiek is er ook: sommige Seoul-bewoners omschrijven de agent online juist als een ‘moderne vogelverschrikker’.