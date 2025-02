Netanyahu veroordeelt slechte toestand vrijgelaten gijzelaars

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - De drie gijzelaars die zaterdag door Hamas in de Gazastrook zijn vrijgelaten verkeren ogenschijnlijk in slechte gezondheid. Op livebeelden was te zien hoe de uitgemergelde mannen door leden van Hamas op een podium werden geleid en werden gedwongen te spreken. "We zullen de schokkende scènes die we vandaag zagen niet verbloemen", aldus de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een verklaring.

Een Israëlische campagnegroep voor de families van de gijzelaars sprak van "verontrustende beelden" die werden getoond. "De verontrustende beelden van de vrijlating van Ohad, Eli en Or dienen als nog een ander schrijnend en pijnlijk bewijs dat geen ruimte laat voor twijfel. Er is geen tijd te verliezen voor de gijzelaars! We moeten ze allemaal vrij krijgen, tot aan de allerlaatste gijzelaar. Nu!", staat in een vrijgegeven verklaring.

Het Israëlische leger bevestigt dat de drie gijzelaars zijn overgedragen en zich inmiddels in het land bevinden. Ze krijgen een medische behandeling en worden herenigd met hun familie.