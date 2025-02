Trudeau zegt dat Trump serieus van plan is Canada in te lijven

TORONTO (ANP) - De Canadese premier Justin Trudeau heeft vrijdag op een bijeenkomst voor zakenlieden gezegd dat de Amerikaanse president Donald Trump serieus van plan is om Canada in te lijven. Trump zei de afgelopen weken meerdere keren dat hij van Canada de "51e staat" van de Verenigde Staten wil maken. "Dat is hij echt van plan", zei Trudeau, die denkt dat Trump zo toegang hoopt te krijgen tot kostbare mineralen.

De Canadese premier deed de uitspraak bij een bijeenkomst achter gesloten deuren. Doordat er nog een microfoon aanstond, werd de uitspraak per ongeluk openbaar, melden Canadese media als CBC News.

Trump zei deze week vanuit het Witte Huis nog dat hij Canada graag zou inlijven. Trudeau, die opstapt, benadrukte eerder al dat er "geen enkele kans" is dat Canada ooit onderdeel zal worden van de VS. Ook noemde hij de uitspraken van Trump een "tactiek", bedoeld om mensen af te leiden van de impact van handelstarieven. Een mogelijke handelsoorlog tussen beide landen werd begin deze week op het laatste moment voorkomen doordat hoge importtarieven tijdelijk werden uitgesteld.