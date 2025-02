Versterkt koud douchen je immuunsysteem?

Steeds meer mensen zweren bij dompelbaden, koud (af)douchen of in een t-shirtje en korte broek buiten lopen in barre omstandigheden. Het zou de weerstand verhogen en andere positieve effecten hebben op lichaam en geest. Wat is daarvan waar?

Volgens preventiedeskundige Dr. Thorsten Schulz zit het zo: "Het lichaam reageert in eerste instantie op het koude water door de bloedvaten te laten samentrekken. Bovendien reageert het zenuwstelsel en zorgt het voor de afgifte van boodschapperstoffen zoals adrenaline en noradrenaline. Dit is deze koude stimulus, die we waarnemen als een "positieve" verandering in het lichaam.

Koudeprikkel

De adrenaline mobiliseert ook meer witte bloedcellen, leukocyten genaamd, die het immuunsysteem vertegenwoordigen. Het is echter onjuist om te geloven dat het koude water ook direct meer witte bloedcellen aanmaakt. Het is waarschijnlijker dat de koudeprikkel meer van deze bloedcellen uit de vaatwanden vrijmaakt en door het lichaam stuurt.

Opletten

Volgens de huidige studies leiden koude douches niet tot een langdurige versterking van het immuunsysteem - zelfs niet als je het regelmatig doet en in je routine opneemt. Integendeel, mensen met hartfalen of hoge bloeddruk moeten zelfs voorzichtig zijn: te koud douchen kan gevaarlijk zijn omdat de snelle samentrekking van de bloedvaten het risico op een beroerte of hartaanval verhoogt."

Bron(nen): Suddeutsche Zeiting