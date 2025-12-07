ECONOMIE
Netanyahu verwacht dat tweede fase bestand snel ingaat

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 14:04
JERUZALEM (ANP/AFP) - Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zal de tweede fase van het staakt-het-vuren in de Gazastrook waarschijnlijk "zeer binnenkort" ingaan. Hij zei tijdens een persconferentie met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz dat de eerste fase is afgerond, maar dat de tweede fase wel moeilijker zal worden.
Over de precieze invulling van de volgende fase wordt nog onderhandeld. In het Amerikaanse plan voor het bestand staat dat Israël zich moet terugtrekken uit Gaza, Hamas moet worden ontwapend en er een internationaal bestuur moet worden ingesteld.
Hamas stelde zaterdag alleen bereid te zijn tot ontwapening als de Israëlische bezetting zou eindigen. De beweging zou de wapens dan willen overdragen aan een Palestijnse autoriteit, die het gebied zou besturen.
Netanyahu zei deze maand ook nog een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Donald Trump om te praten over het staakt-het-vuren.
