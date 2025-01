Netanyahu vier dagen na operatie ontslagen uit ziekenhuis

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is vier dagen na zijn operatie uit het ziekenhuis ontslagen, meldt nieuwssite The Times of Israel. Zondag werd zijn prostaat succesvol verwijderd en de premier moest nog enkele dagen blijven voor observatie.

Volgens de artsen is Netanyahu's conditie stabiel en verloopt zijn herstel naar wens. Netanyahu dankte bij zijn ontslag de specialisten en verpleegkundigen uit het ziekenhuis in Jeruzalem.

De premier verliet het ziekenhuis dinsdag ook al kort voor een stemming over een begrotingswet. Daarna keerde hij terug naar het medisch centrum.