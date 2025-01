Man overleden doordat auto met kerst op menigte inreed in Londen

LONDEN (ANP) - Een van de vier mensen die op Eerste Kerstdag gewond raakten toen een automobilist op voetgangers inreed in het centrum van Londen, is overleden. Dat melden Britse media, waaronder Sky News. De 25-jarige man overleed op oudejaarsavond aan zijn verwondingen.

Enkele dagen na het incident werd een 30-jarige verdachte aangeklaagd. De man was enkele minuten na het incident aangehouden. De politie had een melding ontvangen over een aanrijding en een auto die aan de verkeerde kant van de weg reed.

De verdachte is ook aangeklaagd voor het veroorzaken van ernstig letsel door gevaarlijk rijden met een motorvoertuig en het in bezit hebben van een mes op een openbare plaats. Volgens de politie betrof het een op zichzelf staand incident en was er geen sprake van terrorisme.