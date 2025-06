Netanyahu vraagt getuigenis in corruptiezaak uit te stellen

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de rechtbank gevraagd om een zitting in zijn corruptiezaak uit te stellen. Netanyahu moet eigenlijk binnen twee weken getuigen over de beschuldigingen, maar hij zou het daar door "regionale en mondiale ontwikkelingen" te druk voor hebben.

De advocaat van de premier stelt in het officiële verzoek dat Netanyahu "gedwongen is om al zijn tijd en energie te steken in het beheren van nationale, diplomatieke en veiligheidskwesties van het hoogste belang".

De zaak begon in 2020, maar heeft al vaak vertraging opgelopen, onder meer door de oorlog in de Gazastrook. Netanyahu ontkent alle aantijgingen en spreekt van een politieke vervolging. Afgelopen nacht kreeg hij bijval van de Amerikaanse president Donald Trump, die de zaak een "heksenjacht" noemde.