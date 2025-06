Steeds meer gezinnen krijgen maximumvergoeding kinderopvang

DEN HAAG (ANP) - Het aantal gezinnen dat in aanmerking komt voor de maximale vergoeding van kosten voor kinderopvang, neemt de komende drie jaar geleidelijk toe. Het demissionaire kabinet wil de inkomensgrens steeds een stukje verhogen en heeft gezorgd dat daar ook voldoende budget voor is.

Er wordt al jaren gewerkt aan een nieuw stelsel waarin de overheid 96 procent van de kosten direct gaat betalen aan de opvangorganisaties. De kinderopvangtoeslag, waar zoveel mee is misgegaan in het toeslagenschandaal, kan dan worden afgeschaft. De invoering is al een paar keer uitgesteld, de laatste keer bij de besluitvorming over de voorjaarsnota, en is nu voorzien in 2029.

Het kabinet kiest er nu voor geleidelijk toe te werken naar vergoeding van 96 procent voor iedereen. Op die manier krijgen opvangorganisaties de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe stelsel, dat naar verwachting tot een hogere vraag zal leiden in een branche die toch al kampt met personeelstekorten.