Netanyahu waarschuwt voor 'golf van vergelding' uit Iran

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in een videoboodschap zijn landgenoten gewaarschuwd dat de echte Iraanse vergelding voor de grote Israëlische aanval op het land nog moet komen en dat dit in golven zal gebeuren. Sommige daarvan kunnen "vreselijk zwaar" zijn, zei hij.

Ook liet hij doorschemeren dat Israël doorgaat met aanvallen op Iran. Hij noemde de nachtelijke aanval een "openingszet". In meerdere delen van Iran worden vrijdag explosies gemeld die zouden samenhangen met Israëlische aanvallen.

De Israëlische luchtmacht meldde vrijdagochtend dat Iran in een eerste reactie ongeveer honderd drones richting Israël had gestuurd. Veel daarvan zouden door de Israëlische luchtafweer zijn neergehaald. Berichten over schade of slachtoffers zijn er niet.