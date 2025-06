Starmer: geen 'obstakels' meer bij afronden handelsdeal VK en VS

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Er zijn geen "obstakels" meer bij het afronden van een handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dit heeft de Britse premier Keir Starmer vrijdag gezegd.

De twee landen sloten vorige maand een handelsovereenkomst, maar moeten nog verder onderhandelen over de details. Starmer zei vrijdag tegen persbureau Bloomberg dat de landen aan het einde van het implementatieproces zitten. "Ik hoop dat we het nu vrij snel kunnen afronden. Er is niets onverwachts in de implementatie, dus we hebben geen hobbels of obstakels."

De VS zeiden vorige maand de importheffingen op auto's uit het VK te willen verlagen naar 10 procent voor de eerste 100.000 voertuigen per jaar. Ook zou het land de heffingen op Brits staal terugbrengen van 25 naar 0 procent. Het VK beloofde het quotum voor rundvlees en ethanol te verhogen die de VS zonder heffing naar het land kunnen exporteren.