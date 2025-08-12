ECONOMIE
Netanyahu: We zullen Palestijnen toestaan om Gaza te verlaten

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 20:42
bijgewerkt om dinsdag, 12 augustus 2025 om 21:04
Israël zal Palestijnen toestaan Gaza te verlaten als ze dat willen, zegt premier Benjamin Netanyahu in gesprek met tv-zender i24. Israël bereidt nu een verdere invasie van het gebied voor.
"We sturen ze niet weg, maar we laten ze gaan", aldus Netanyahu in het interview. Israël besloot onlangs de oorlog in Palestijns Gaza verder uit te breiden met een groot offensief in Gaza-Stad, waar ongeveer 900.000 Palestijnen zitten. Waarschijnlijk worden daar ook de laatste Israëlische gijzelaars vastgehouden door Hamas.
"Geef ze de kans om weg te gaan, eerst uit gevechtszones en later uit heel het gebied", aldus de Israëlische premier, waarbij hij verwees naar de vluchtelingenstromen uit Oekraïne, Syrië en Afghanistan, ten tijde van de oorlogen daar. Radicaalrechtse ministers uit Netanyahu's kabinet bepleitten eerder al een vertrek van het Palestijnse volk uit Gaza. President Donald Trump van de VS opperde eerder om er een Amerikaans resort van te maken, ook zonder Palestijnen.
