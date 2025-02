Netanyahu wijst nieuwe opperbevelhebber van Israëlische leger aan

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft generaal-majoor Eyal Zamir aangesteld als nieuwe opperbevelhebber van de Israëlische krijgsmacht (IDF).

"Premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Israel Katz zijn de benoeming overeengekomen van generaal-majoor Eyal Zamir als de volgende opperbevelhebber van de IDF", staat in een verklaring van het kantoor van Netanyahu.

Zamir volgt Herzi Halevi op, die vorige maand bekendmaakte zijn functie neer te leggen. Als reden voor zijn vertrek gaf Halevi zijn rol bij de aanslagen op 7 oktober 2023.

Onderzoek naar de aanslagen

"Onder mijn bevel is de missie van de IDF om de burgers van Israël te beschermen gefaald", schreef Halevi in zijn ontslagbrief aan minister Katz. "De verantwoordelijkheid voor dit vreselijke falen draag ik iedere dag, ieder uur, bij mij en zal de rest van mijn leven bij me blijven."

Halevi blijft nog tot 6 maart aan, onder meer om het onderzoek naar de aanslagen op 7 oktober te begeleiden en het bevel goed over te dragen aan Zamir.