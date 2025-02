Razendsnelle Stolz klopt De Boo op 500 meter in Milwaukee

MILWAUKEE (ANP) - Schaatser Jenning de Boo heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Milwaukee zilver gepakt op de eerste 500 meter. De 21-jarige Groninger kwam in een rechtstreeks gevecht tegen Jordan Stolz tot een tijd van 34,28 seconden, maar moest zijn meerdere erkennen in de razendsnelle wereldkampioen, die won in 33,91. De Canadees Laurent Dubreuil werd met 34,36 derde.

De Boo was een week eerder in Calgary maar 0,02 seconde langzamer dan Stolz op de 500 meter. Op de thuisbaan van de Amerikaan was Stolz echter een klasse apart. Met een snellere opening dan De Boo en het snelste rondje van iedereen dook hij ruim onder zijn eigen baanrecord van 34,07. Hij had nu een verschil van 0,37 seconde met nummer 2 De Boo.

Stefan Westenbroek werd met 34,55 zevende. Merijn Scheperkamp zat daar met dezelfde tijd (34,55) net achter als achtste. Sebastian Diniz werd tiende met 34,62.

Mats van den Bos was eerder op de dag de beste in de B-groep. Hij won in 34,75. De schaatsers rijden zondag nog een 500 meter.