Strafrechtadvocaten bezoeken EBI weer, staking opgeschort

VUGHT (ANP) - Gedetineerden in de zwaarste gevangenisregimes kunnen hun advocaten weer ontvangen. Een groep van 46 advocaten heeft besloten hun staking op te schorten. Ze hervatten maandag hun bezoeken aan de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught en de vier Afdelingen voor Intensief Toezicht (AIT).

De advocaten gingen in november in staking vanwege het volgens hen te strenge toezicht. De advocaten protesteerden tegen het cameratoezicht tijdens de vertrouwelijke gesprekken die ze met hun cliënten voerden.

In de afgelopen maanden zijn er veel gesprekken geweest tussen de advocaten en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Die hebben ertoe geleid dat de kwaliteit van de camerabeelden is verlaagd, waardoor liplezen niet langer mogelijk zou zijn. Ook kregen de advocaten meer zicht op de wijze waarop de DJI-medewerkers het toezicht moeten uitoefenen en hoe er wordt omgegaan met de gemaakte opnamen.

Serieuze zorgen

Wel zeggen de advocaten in een verklaring dat er nog serieuze zorgen blijven bestaan. "Het 'chilling effect' van permanent cameratoezicht is nog altijd voelbaar en wij merken dat dit het voeren van gesprekken ernstig bemoeilijkt. Ook blijft er onduidelijkheid bestaan over de normering van ingrijpen tijdens gesprekken, de noodzaak van de aanwezigheid van microfoons in spreekkamers en de technische en organisatorische inrichting van die spreekkamers in het algemeen."

De advocaten zeggen de ontwikkelingen in de komende maanden kritisch te blijven volgen.