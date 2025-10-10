'Netflix-drugsbaron' Janus van W. vervolgd om bezit 540 kilo coke

DEN BOSCH (ANP) - Janus van W. (63) wordt onder meer verdacht van de handel in 540 kilo cocaïne. Dat bleek vrijdag in de rechtbank in Den Bosch. De Eindhovenaar werd bekend door de Netflix-serie Undercover, waarin acteur Frank Lammers het op hem gebaseerde karakter Ferry Bouman vertolkt. Zijn kompaan Robert van V. (61) wordt ook verdacht van drugshandel.

De twee kwamen naar voren als verdachten door ontsleutelde berichten. Daaruit zou blijken dat ze zich in 2020 en 2021 bezighielden met de handel in en de productie van methamfetamine, MDMA en cocaïne.

Van W. maakte vanaf de jaren tachtig naam als drugscrimineel: eerst met hasj, later met de handel in xtc. Volgens zijn advocaat kwam hij in 2014 voor het laatst in aanraking met justitie. Hij stelt dat zijn cliënt niets met deze zaak te maken heeft. Van W. is niet aangetroffen met drugs, alleen de accounts werden aan hem gekoppeld. "Flinterdun bewijs", aldus de advocaat. Volgens hem kan iedereen een account aanmaken en doen alsof hij Van W. is.

'Imposant' strafblad

De advocaat heeft een sterk gevoel dat er bij Van W. wordt gesproken over een "imposant" strafblad, omdat er een link ligt met de populaire Netflix-serie. Hij zegt dat bewaarders in de gevangenis zelfs met hem op de foto wilden. Sinds zijn voorarrest zou Van W. 15 kilo zijn afgevallen, omdat hij een maagverkleining heeft gehad vanwege slokdarmkanker. De advocaat verzocht om vrijlating, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Wel zal worden onderzocht of er passende voorwaarden zijn voor een schorsing.

Ook Van V. blijft voorlopig vastzitten. De volgende zitting is op 4 december.