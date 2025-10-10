ECONOMIE
Dit is Shayne Coplan (27), de jongste selfmade miljardair ter wereld

crypto
door Peter Janssen
vrijdag, 10 oktober 2025 om 13:12
ANP-538624434
De 27-jarige Shayne Coplan, oprichter en CEO van het cryptoplatform Polymarket, is volgens persbureau Bloomberg de jongste selfmade miljardair ter wereld. Zijn vermogen schoot omhoog na een investering van 2 miljard dollar van Intercontinental Exchange (ICE), de eigenaar van de New York Stock Exchange.
Polymarket is in korte tijd uitgegroeid tot een van de succesvolste crypto-apps van het decennium en wordt nu gewaardeerd op 9 miljard dollar. Op het platform kunnen gebruikers weddenschappen afsluiten met andere gebruikers over de uitkomst van echte gebeurtenissen, van verkiezingen tot sportuitslagen. Volgens gegevens van Dune Analytics is er inmiddels voor 18,1 miljard dollar aan handelsvolume verwerkt en zijn er 1,3 miljoen unieke gebruikers wereldwijd.
Van badkamer tot miljardair
Vijf jaar geleden werkte Coplan nog in zijn kleine badkamer, waar hij zijn laptop op een wasmand had gezet. Toen hij onlangs de investering van ICE binnenhaalde, deelde hij diezelfde foto opnieuw met de woorden: “Against all odds” — tegen alle verwachtingen in.
Op X schreef Coplan over zijn ongelooflijke groei: “De afgelopen twee jaar zijn onwerkelijk geweest. Van afgeschreven worden tot het creëren van een hele nieuwe categorie en onze visie werkelijkheid zien worden. Als ik één ding heb geleerd, is het dat gedurfde ideeën overal te vinden zijn, verborgen in het volle zicht. Het vergt alleen iemand die gek genoeg is om zijn leven eraan te wijden.”
Wedden op de toekomst
De razendsnelle opkomst van Polymarket plaatst Coplan in een prestigieus rijtje crypto-miljardairs naast onder anderen Binance-oprichter Changpeng ‘CZ’ Zhao, Coinbase-CEO Brian Armstrong en MicroStrategy-topman Michael Saylor.
Ondanks het succes zijn er onduidelijkheden over de toekomst van Polymarket. Analisten van Myriad, een concurrerend platform, schatten de kans op slechts 65 procent dat Polymarket dit jaar een eigen cryptomunt (de zogeheten POLY-token) lanceert; een daling ten opzichte van 83 procent eerder dit jaar.
Airdrop
Traders hopen al meer dan een jaar op een mogelijke airdrop (gratis tokens op basis van handelsvolume) en krikken hun volume op door herhaaldelijk dezelfde transacties te doen. Maar volgens kenners zullen ze nog even moeten wachten op hun muntjes.
Bron: Bloomberg

