Winsten op Wall Street na beter dan verwachte winkelverkopen VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst de handel uitgegaan. Het sentiment onder beleggers op Wall Street kreeg steun van beter dan verwachte cijfers over de winkelverkopen in de Verenigde Staten die wijzen op kracht van de Amerikaanse economie. Verder stond PepsiCo bij de winnaars dankzij goede kwartaalresultaten.

De winkelverkopen in 's werelds grootste economie stegen in juni met 0,6 procent op maandbasis, na een daling in mei. Daarmee gingen ze sterker omhoog dan door kenners was verwacht. De consumentenbestedingen zijn een belangrijke motor van de Amerikaanse economie. Eerder waren er zorgen dat consumenten door de economische onzekerheid veel voorzichtiger zouden gaan worden met uitgaven, maar die vrees werd nu naar de achtergrond verdrongen. Daarnaast vielen de uitkeringsaanvragen in de VS vorige week lager uit dan gedacht.

De Dow-Jonesindex klom 0,5 procent tot 44.484,49 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,5 procent tot het nieuwe record van 6297,36 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,7 procent vooruit tot 20.884,27 punten, eveneens een record.

Ontslag Powell

Een dag eerder was er nog even een schrikreactie bij handelaren door berichten over een mogelijk ontslag van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell door president Donald Trump. Trump zei later echter dat Powells ontslag "zeer onwaarschijnlijk is", waardoor Wall Street wist te herstellen.

PepsiCo werd 7,5 procent hoger gezet. De snack- en frisdrankproducent zei dat er vooral buiten de Noord-Amerikaanse thuismarkt groei was in het afgelopen kwartaal.

Resultaten Netflix

United Airlines klom ruim 5 procent. De luchtvaartmaatschappij boekte in het tweede kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel iets tegen. Topman Scott Kirby verklaarde wel dat "de wereld nu minder onzeker is" dan in de eerste helft van het jaar.

Verder keken beleggers uit naar de resultaten van streamingdienst Netflix die na het slot van de beurshandel worden gepubliceerd. In aanloop steeg het aandeel Netflix bijna 2 procent in waarde.