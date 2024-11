New York schrapt wet uit 1907: overspel niet langer strafbaar

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het is in New York niet langer strafbaar om overspel te plegen. Een wet hierover uit 1907 is ingetrokken. De rechtbank mocht overspel bestraffen met een gevangenisstraf tot drie maanden, maar dat gebeurde in de praktijk zelden.

Gouverneur Kathy Hochul van de staat New York maakte de wijziging vrijdag officieel door haar handtekening onder het voorstel te plaatsen. Ze verklaarde dat overspel "duidelijk" door de betrokkenen zelf moet worden afgehandeld en niet door het strafrecht.

De wet maakte het strafbaar om seks te hebben terwijl minstens een van de betrokkenen een levende echtgenoot had. De regionale parlementariër Charles Lavine, die met het voorstel kwam, zei dat sinds 1972 maar dertien mensen zijn aangeklaagd en daarvan slechts vijf zijn veroordeeld. De laatste zaak diende in 2010 en werd volgens Amerikaanse media ingetrokken als onderdeel van een schikking.

Er zijn nog staten in de Verenigde Staten waar overspel illegaal is, bijvoorbeeld Oklahoma, Michigan en Wisconsin.