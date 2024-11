Griekspoor slaat 25 aces en haalt 'ongelooflijk niveau'

MÁLAGA (ANP) - Tallon Griekspoor sloeg met 25 aces het Nederlands tennisteam voor het eerst naar de finale van de Davis Cup. "Het was een ongelooflijk hoog niveau", keek hij bij Ziggo Sport terug op zijn partij tegen de Duitser Jan-Lennard Struff.

"Ik verloor die eerste set en ik dacht dat ik gek werd. Ik zei in de kleedkamer tegen mijn teamgenoten; wat kan ik meer doen dan zo spelen en zo serveren? Ik denk dat Struff geen bal miste in de eerste set."

Griekspoor herpakte zich en was zelf ook verbaasd over het hoge niveau dat hij haalde. "Nadat ik hem in de tweede set voor het eerst brak, ging ik steeds beter spelen en retourneren. Ik merkte dat Struff iets minder scherp was bij het serveren. Het is ongelooflijk dat we nu in de finale staan."