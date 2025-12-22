Nick Bril in rechtbank Antwerpen voor rechtszaak ongeval The Jane

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De Nederlandse sterrenchef Nick Bril (41) en zijn advocaat zijn maandagochtend bij de rechtbank in Antwerpen aangekomen voor de behandeling van het zware ongeluk bij restaurant The Jane in januari 2024.

De Zeeuwse chef moet zich verantwoorden voor een aanrijding op de parkeerplaats bij het restaurant, waarbij een stagiair levensgevaarlijk gewond raakte en uiteindelijk beide benen verloor. Uit een blaastest bleek dat Bril 1,67 promille alcohol in zijn bloed had tijdens de aanrijding.

Bril staat terecht voor het nalaten van hulp aan een persoon in nood, het verlaten van de plaats van een ongeval, rijden onder invloed, onopzettelijke verwonding en het niet onder controle houden van zijn voertuig.