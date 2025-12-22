Thailand: bestand met Cambodja werd overhaast voor Trump

Het staakt-het-vuren tussen Thailand en Cambodja uit oktober werd door de Verenigde Staten overhaast afgedwongen om op tijd gereed te zijn voor een ondertekeningsceremonie met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat zegt de Thaise minister van Buitenlandse Zaken Sihasak Phuangketkeow. Volgens hem wilden de Amerikanen dat de overeenkomst klaar zou zijn voordat Trump eind oktober naar Maleisië zou komen voor een top van de ASEAN. Een maand later werd het bestand alweer geschonden.

"Ik heb gemerkt dat we soms haast hadden om de gezamenlijke verklaring op te stellen, omdat de Verenigde Staten wilden dat die op tijd kon worden getekend voor het bezoek van president Trump", zei de minister bij een nieuwe ASEAN-bijeenkomst in Kuala Lumpur. "Hoe eerder, hoe beter natuurlijk, maar soms moeten we echt even de tijd nemen. Zodat de dingen die we afspreken echt standhouden en gerespecteerd worden."

Thailand en Cambodja praten deze week verder om een eind te maken aan het conflict.