Nieuw Egyptisch museum Caïro overspoeld door bezoekers

CAÏRO (ANP/DPA) - Twee weken na de feestelijke opening van het Groot Egyptische Museum (GEM) in Caïro is besloten de bezoekersstromen te beheersen. Toegangskaarten kunnen alleen nog voor een tijdvak worden geboekt. Vanaf begin december is de ticketverkoop tot nader order alleen nog online mogelijk, meldt het museum.

GEM is met gemiddeld dagelijks ongeveer 19.000 bezoekers nu al op weg een van de drukstbezochte musea ter wereld te worden. Alleen het Louvre in Parijs en het Chinese Nationaal Museum in Beijing trekken volgens officiële gegevens een hoger gemiddeld aantal belangstellenden.

GEM bevat de legendarische schatten uit het graf van farao Toetanchamon, de zonneboot van farao Cheops en tienduizenden andere stukken uit de ongeveer 3000 jaar oude geschiedenis van het oude Egypte. Niet alleen veel toeristen komen, maar ook veel Egyptenaren. Volgens Egyptische media is de interesse van Egyptenaren in de geschiedenis van hun land fors gegroeid door het nieuwe museum.