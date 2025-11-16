Brand geeft met zege in veldrit Hamme mijlpaal extra glans

HAMME (ANP) - Lucinda Brand heeft dankzij haar zege in de Flandriencross van het Oost-Vlaamse Hamme een unieke mijlpaal bereikt. De 36-jarige Dordtse eindigde voor de vijftigste keer op rij op het podium in een veldrit. Die reeks werd ingezet op 27 januari 2024, toevallig ook in Hamme.

In die vijftig crossen was ze 22 keer de beste, eindigde ze 21 keer als tweede en zeven keer als derde. De laatste keer dat Brand niet op het podium eindigde in een cross waarin ze was gestart, was op 21 januari 2024 in Benidorm. Daar won haar landgenote Fem van Empel, de wereldkampioene die ook in Hamme ontbrak om fysieke redenen.

De wedstrijd in Hamme was er een om de X2O-Trofee. Brand, die zaterdag de Superprestigecross van Merksplas won, heeft de leiding in dat klassement.

Derde zege op rij

Brand had op het bijzonder glibberige parcours in Hamme nog het meest te stellen met landgenote Inge van der Heijden. Maar de Europees kampioene kreeg het gat naar de vroeg aan een solo begonnen Brand niet gedicht. Achter Van der Heijden finishte Aniek van Alphen als derde.

Brand zei eerder al "niet zo van de statistieken" te zijn. Ze leek na afloop blijer met haar derde zege op rij - dinsdag won ze al in Niel - dan met haar vijftigste podiumplaats. "Dat is nu ook weer voorbij. Ik ontkwam er niet aan de afgelopen weken", vertelde ze in het flashinterview. "We gaan het ook thuis nooit normaal vinden natuurlijk, maar ik vind het fijn dat ik me nu weer gewoon op wedstrijden kan focussen."

Thibau Nys

Ze reed vrijwel vanaf de start weg bij de concurrentie. "Ik had zowaar een keer een goede start en onder deze omstandigheden is het fijn om meteen op kop te rijden, zodat je het parcours kunt ontdekken. Drie zeges op rij, daar ben ik echt blij mee."

Bij de mannen ging de winst naar Thibau Nys. De Belg achterhaalde in de slotronde Cameron Mason en liet de jonge Brit in de laatste rechte lijn achter zich. De Nederlander Joris Nieuwenhuis, zaterdag nog winnaar in Merksplas, eindigde op twaalf seconden van de winnaar als derde, net voor zijn landgenoot Lars van der Haar.