Nieuw kabinet moet besluiten over medische evacuaties uit Gaza

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet gaat geen nieuwe medische evacuatie van kinderen uit Gaza meer regelen. Het is aan het volgende kabinet om hierover een besluit te nemen, schrijven staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingshulp, VVD) en minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) vrijdag aan de Tweede Kamer.

In december kondigde Van Weel een onderzoek aan naar de medische situatie in de regio. Dat zegde hij toe nadat meerdere partijen hadden gepleit voor nieuwe medische evacuaties uit Gaza. De minister zei toen in de Kamer nieuwe medische evacuaties niet uit te sluiten. In oktober werden vijf kinderen uit Gaza overgebracht naar Nederland.

De medische capaciteit in de regio is beperkt. Er wachten 18.500 Gazanen op medische evacuatie, onder wie 4000 kinderen, melden de bewindslieden. Een ander probleem is dat Israël de uitreis en terugkeer van medische evacuees naar Gaza belemmert.