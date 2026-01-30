ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuw kabinet moet besluiten over medische evacuaties uit Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 16:40
anp300126214 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet gaat geen nieuwe medische evacuatie van kinderen uit Gaza meer regelen. Het is aan het volgende kabinet om hierover een besluit te nemen, schrijven staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingshulp, VVD) en minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) vrijdag aan de Tweede Kamer.
In december kondigde Van Weel een onderzoek aan naar de medische situatie in de regio. Dat zegde hij toe nadat meerdere partijen hadden gepleit voor nieuwe medische evacuaties uit Gaza. De minister zei toen in de Kamer nieuwe medische evacuaties niet uit te sluiten. In oktober werden vijf kinderen uit Gaza overgebracht naar Nederland.
De medische capaciteit in de regio is beperkt. Er wachten 18.500 Gazanen op medische evacuatie, onder wie 4000 kinderen, melden de bewindslieden. Een ander probleem is dat Israël de uitreis en terugkeer van medische evacuees naar Gaza belemmert.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

ANP-517706585

Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

91427689_m

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol? Doe de test

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

Loading