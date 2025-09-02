ECONOMIE
Nieuw onderzoek bij de plek waar Lisa (17) werd gevonden

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 13:55
AMSTERDAM (ANP) - De politie doet dinsdag opnieuw onderzoek bij de plaats in Duivendrecht waar de 17-jarige Lisa uit Abcoude twee weken geleden werd gedood. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van AT5. Er wordt onder meer gezocht in het water langs de Holterbergweg, in de buurt van de kruising met de Borchlandweg. Ook de berm wordt doorzocht.
Een woordvoerder van het OM wil niet aangeven of er naar iets specifieks wordt gezocht.
Een eerdere zoektocht bij de COA-locatie aan de Hogehilweg, waar een 22-jarige verdachte is aangehouden, leverde een mes en een telefoon op.
De man zit in elk geval de komende drie maanden in voorarrest. Hij wordt niet alleen verdacht van het ombrengen van het meisje uit Abcoude, maar ook van de verkrachting aan de Weesperzijde en een poging tot seksueel geweld. De man zegt zelf dat hij uit Nigeria komt. Dat heeft het OM nog niet kunnen verifiëren.
