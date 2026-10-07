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Nieuw politiegeweld bij scholierenprotesten in Frankrijk

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. De al langer lopende acties leiden volgens het ministerie van Onderwijs nog altijd tot verstoring van de lessen, meldt onder meer Le Monde.
Het ministerie zegt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn, bijna half zoveel als dinsdag. Toch hebben zeker vijf onderwijsbonden aangekondigd nieuwe acties op donderdag te steunen, aldus Le Monde.
Franse media melden politieoptreden op verschillende plekken in het land. Bij de beroemde universiteit Sciences Po, waar ook veel diplomaten en politici gestudeerd hebben, hebben studenten barricades opgeworpen uit solidariteit met de scholierenprotesten. De oproerpolitie heeft ingegrepen met wapenstokken en traangas, meldt BFMTV.
De Franse regering heeft scholieren gevraagd om in gesprek te gaan. Op een speciale website daarvoor kwamen volgens premier Sébastien Lecornu al meer dan 30.000 reacties binnen.
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