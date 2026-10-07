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EP stemt in met tolkorting voor schonere bussen en vrachtwagens

Economie
door anp
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STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen, zoals bussen en vrachtwagens, die weinig uitstoten.
Sinds 1 juli van dit jaar is het lidstaten toegestaan om een hogere tolheffing te voeren op zware voertuigen die veel CO₂ uitstoten. Het Europees Parlement heeft nu ingestemd met overgangsregels; vrachtwagens en bussen die weinig uitstoten kunnen 75 procent korting krijgen op hun toltarief tot halverwege 2031. Vrachtwagens en bussen die niks uitstoten, kunnen tot juli 2031 helemaal worden vrijgesteld van tol. Daarna krijgen deze wagens een korting van 75 procent op de tol.
Met de uitzondering hoopt Brussel dat de transportsector gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden en ook wat meer tijd krijgt om te wennen aan hogere tol voor vervuilende wagens.
Via de zogeheten eurovignet-richtlijn kunnen lidstaten ervoor kiezen vervoerders tol te laten betalen voor het rijden over bepaalde wegen, via bijvoorbeeld een vignet.
De lidstaten en het parlement sloten in juni al een voorlopig akkoord over de regels. De lidstaten moeten nu nog formeel één keer instemmen voordat de uitzondering van kracht is.
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