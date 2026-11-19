SEOUL (ANP/AFP) - De voormalige Zuid-Koreaanse premier Han Duck-soo, die betrokken was bij een soort staatsgreep in 2024, krijgt een nieuw proces. Hij werd eerder in hoger beroep tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens zijn rol bij de machtsgreep van het staatshoofd.

Het hooggerechtshof heeft nu die veroordeling teruggestuurd naar een lagere rechtbank.

Toenmalig president Yoon Suk-yeol slaagde er in 2024 in de constitutionele orde zes uur lang uit te schakelen, waardoor het land in chaos verzeild raakte. Hij kondigde onder meer de staat van beleg af. Maar de machtsgreep mislukte door ingrijpen van het parlement.

De vrouw van Yoon Suk-yeol, Kim Keon-hee, kreeg eerder in een proces over machtsmisbruik en corruptie vier jaar cel. Dat heeft het hooggerechtshof donderdag bekrachtigd.