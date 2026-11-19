BILTHOVEN (ANP) - Vier mensen blijken het westnijlvirus te hebben opgelopen. Het totale aantal bevestigde besmettingen dit jaar stijgt daardoor naar 81. Een patiënt is na besmetting overleden, waardoor het dodental op dertien staat.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een van de vier nieuwe besmettingen in november vastgesteld. De drie anderen liepen het virus al eerder op, maar dit is pas later geregistreerd.

Een van de vier patiënten kreeg het virus waarschijnlijk binnen door een transfusie met besmet bloed. De donor daarvan had geen klachten en was niet in een risicogebied geweest. "Er was geen reden om de donatie uit te stellen. Daarom werd het bloed niet getest op het westnijlvirus", aldus het RIVM.

Twee nieuwe westnijlpatiënten komen uit Zuid-Holland. Die provincie heeft met 47 besmettingen de meeste bevestigde gevallen. In de provincie Utrecht kwam een nieuwe infectie aan het licht, en in Noord-Holland ook een.