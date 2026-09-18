Nieuw-Zeeland: geen gesprekken met EU over vorm van lidmaatschap

WELLINGTON (ANP/RTR) - Nieuw-Zeeland heeft geen besprekingen gevoerd met de Europese Unie over het worden van een "geassocieerd lid". Dat heeft een woordvoerder van de Nieuw-Zeelandse minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters vrijdag laten weten.

"Er zijn geen besprekingen geweest met de EU over het worden van een geassocieerd lid voor Nieuw-Zeeland", aldus de woordvoerder.

Dit gebeurde nadat EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag Canada had verwelkomd om het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te worden.

Voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden door de banden met de EU aan te halen. "Ik twijfel er niet aan dat er in de toekomst ook andere landen bij zullen komen", zei ze in een interview met televisiezender Euronews.

"We zien dit al terug in de wetgeving die we aannemen: partners van over de hele wereld - met Australië en Nieuw-Zeeland als voorbeelden - geven aan dat ze hun relatie met ons willen verdiepen."