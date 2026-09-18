Zestig jaar cel in de VS voor Syrische oud-gevangenisdirecteur

LOS ANGELES (ANP/RTR) - Een voormalig Syrische overheidsfunctionaris, die onder de afgezette president Bashar al-Assad leiding gaf aan de centrale gevangenis van Damascus, is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan foltering.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is Samir Ousman Alsheikh (74) - die functies bekleedde binnen het staatsveiligheidsapparaat - de hoogstgeplaatste voormalige functionaris van de regering-Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan ​​en veroordeeld is.

Alsheikh gaf ondergeschikten opdracht om gevangenen fysieke en psychische pijn toe te brengen om verzet tegen de regering van Assad te ontmoedigen; zelf was hij soms ook persoonlijk bij dergelijke incidenten betrokken.

Alsheikh werd ook schuldig bevonden aan het liegen tegen Amerikaanse immigratieautoriteiten over het plegen van de misdrijven en het op frauduleuze wijze verkrijgen van een 'green card'.

Syrische rebellen maakten eind 2024, na een bliksemopmars, een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad.