ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zestig jaar cel in de VS voor Syrische oud-gevangenisdirecteur

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 4:23
anp180926007 1
Volg ons op Google Nieuws
LOS ANGELES (ANP/RTR) - Een voormalig Syrische overheidsfunctionaris, die onder de afgezette president Bashar al-Assad leiding gaf aan de centrale gevangenis van Damascus, is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan foltering.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is Samir Ousman Alsheikh (74) - die functies bekleedde binnen het staatsveiligheidsapparaat - de hoogstgeplaatste voormalige functionaris van de regering-Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan ​​en veroordeeld is.
Alsheikh gaf ondergeschikten opdracht om gevangenen fysieke en psychische pijn toe te brengen om verzet tegen de regering van Assad te ontmoedigen; zelf was hij soms ook persoonlijk bij dergelijke incidenten betrokken.
Alsheikh werd ook schuldig bevonden aan het liegen tegen Amerikaanse immigratieautoriteiten over het plegen van de misdrijven en het op frauduleuze wijze verkrijgen van een 'green card'.
Syrische rebellen maakten eind 2024, na een bliksemopmars, een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 324638748

Slapen met sokken aan: goed idee of niet?

header-nederland-wonen-3x2

€540 miljard aan overwaarde zit vast in stenen: het kabinet verkent een speciale hypotheek zodat ouderen weer kunnen verhuizen

191067297_m

Telkens weer een schone, droge en kreukloze was: deze trucjes met tennisballen en wasknijpers werken écht

radar makelaars krijgen bonus bij overbieding op woning1630662257

Hypotheek afgelost? In 2027 word je op drie plekken tegelijk geraakt, en dit kost het je per jaar

header-duurzaam-gescheiden-AI

Wat betekent 'duurzaam gescheiden' voor je pensioen en AOW?

kabinet en coalitie praten verder over beteugelen energiekosten1663555986

Je werkgever betaalt straks bijna 8% premie aan een fonds met €50 miljard: waarom die miljarden niet naar zieke werknemers gaan

Loading