Nieuwe aanhoudingen bij ongeregeldheden in Haagse Schilderswijk

DEN HAAG (ANP) - In de Haagse Schilderswijk is de ergste onrust voorbij na de winst van Marokko op Nederland op het WK. Momenteel speelt het zich vooral nog af in de zijstraten van de Vaillantlaan.

De politie heeft rond 08.00 uur nog enkele nieuwe aanhoudingen verricht. Een ANP-verslaggever zag minstens tien mensen opgepakt worden. Een aantal motoragenten werd belaagd en bekogeld, onder andere met stenen.

Eerder op de ochtend sprak de politie al over "enkele" aanhoudingen vanwege openlijke geweldpleging.

Op de Vaillantlaan waren dinsdagochtend honderden supporters samengekomen om de winst van Marokko op Oranje te vieren. Na enige tijd werd het onrustig en moest de ME ingrijpen, omdat supporters de doorgaande weg blokkeerden.