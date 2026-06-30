ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe aanhoudingen bij ongeregeldheden in Haagse Schilderswijk

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 8:38
anp300626056 1
DEN HAAG (ANP) - In de Haagse Schilderswijk is de ergste onrust voorbij na de winst van Marokko op Nederland op het WK. Momenteel speelt het zich vooral nog af in de zijstraten van de Vaillantlaan.
De politie heeft rond 08.00 uur nog enkele nieuwe aanhoudingen verricht. Een ANP-verslaggever zag minstens tien mensen opgepakt worden. Een aantal motoragenten werd belaagd en bekogeld, onder andere met stenen.
Eerder op de ochtend sprak de politie al over "enkele" aanhoudingen vanwege openlijke geweldpleging.
Op de Vaillantlaan waren dinsdagochtend honderden supporters samengekomen om de winst van Marokko op Oranje te vieren. Na enige tijd werd het onrustig en moest de ME ingrijpen, omdat supporters de doorgaande weg blokkeerden.
loading

POPULAIR NIEUWS

collage-2-1-large-right-20260629

Britse influencer riskeert vuurpeloton in Dubai na dodelijke liefdesruzie

ANP-443907489

Wat gebeurt er als je geen testament hebt?

195605679_m

Breinrot: advocatenkantoren in paniek door fors stijgende AI-prijzen

xdw3kWa9

Trump opnieuw beschuldigd van aanranding en bedreiging voormalig schoonheidskoningin

ANP-4228354

Op Antarctica is een vulkaan die dagelijks echt goud spuwt

28077966_m

Jongen (7) overlijdt aan obesitas: ouders aangeklaagd voor moord

Loading