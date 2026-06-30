Vorig jaar 30 procent meer fraude in betalingsverkeer

Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe tot ongeveer 658.000. Daarbij steeg het fraudebedrag met 22 procent tot 198 miljoen euro, maakte De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag bekend.

Volgens de onderzoekers worden slachtoffers steeds vaker misleid om snel geld over te boeken, betaaltransacties die lastig terug te draaien zijn. "Bij onlinekaartbetalingen is in toenemende mate sprake van identiteitsfraude door bijvoorbeeld phishing, waarbij criminelen onder meer bank- of creditcardgegevens ontfutselen. Daarnaast is er sprake van een recente toename in de fraude bij contante opnames door verloren of gestolen betaalpassen", constateert DNB.

Vorig jaar waren in totaal zeven op de 100.000 betalingen frauduleus. Dat betekent dat van de 27 miljoen transacties per dag, er ongeveer 1800 crimineel waren. In euro's gaat het gemiddeld om ongeveer 540.000 euro fraude per dag, ten opzichte van een totaal van circa 13 miljard euro.

Europese bankoverschrijvingen

Volgens DNB was de stijging bij Europese bankoverschrijvingen in het aantal fraudegevallen het grootst, namelijk met 55 procent tot 129.000. Ook vond hier in euro's de meeste fraude plaats. In 2025 ging het om ongeveer 148 miljoen euro, tegenover 121 miljoen euro in het jaar daarvoor.

"Bij deze vorm van fraude worden consumenten en bedrijven vaak misleid om zelf geld over te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld met valse betaalinstructies, zoals iemand die zich voordoet als familielid. Ook kan het gaan om beleggingsfraude of bankhelpdeskfraude, waarbij criminelen zich voordoen als medewerker van een bank", aldus DNB.

Instantbetalingen

De stijging zit vooral bij zogeheten instantbetalingen, waarbij het geld binnen tien seconden op de rekening van de ontvanger staat. Ook betalingen naar het buitenland zorgen voor een toename. "Mogelijk kiezen fraudeurs hier vaker voor, omdat het in beide gevallen lastiger is om fraude terug te draaien."

Fraude met kaartbetalingen komt volgens de experts nog altijd het vaakst voor. In 2025 ging het om 514.000 criminele transacties, ruim een kwart meer dan in 2024. De stijging vond vooral plaats bij onlinebetalingen. Het totale fraudebedrag met kaartbetalingen steeg vorig jaar, van 36 miljoen naar ongeveer 41 miljoen euro. "Bij onlinebetalingen, vooral naar het buitenland, worden vaak gestolen kaartgegevens gebruikt. Die gegevens komen bijvoorbeeld in handen van fraudeurs door nepmailtjes namens de bank of andere instanties te sturen, ook wel phishing genoemd."