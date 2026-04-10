Nieuwe aanvallen gemeld tussen Hezbollah en Israël

TEL AVIV/BEIROET (ANP/AFP/DPA) - In Israël en Libanon zijn nieuwe aanvallen gemeld. In delen van Israël klonk vrijdagochtend vroeg het luchtalarm. Daar vielen voor zover bekend geen slachtoffers, maar volgens Israëlische media is zeker één projectiel neergehaald.

De beschietingen volgen op berichten dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu toch wil onderhandelen met het buurland. Daar voert de Israëlische krijgsmacht zware aanvallen uit op het pro-Iraanse Hezbollah, dat in Libanon veel invloed heeft.

Media melden dat Hezbollah nu onder meer de stad Ashdod onder vuur heeft genomen. Ook in Tel Aviv en omliggende plaatsen klonk het alarm.

Hezbollah bevestigde via sociale media dat het drone- en raketaanvallen heeft uitgevoerd. Die waren onder meer gericht tegen Israëlische troepen. Israël liet weten dat het posities heeft bestookt die door Hezbollah worden gebruikt om projectielen af te vuren.