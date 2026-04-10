Xi Jinping: China zal onafhankelijkheid Taiwan niet tolereren

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 8:46
anp100426061 1
BEIJING (ANP/RTR/AFP) - China zal "absoluut geen" onafhankelijkheid voor Taiwan tolereren. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping gezegd tegen de Taiwanese oppositieleider Cheng Li-wun tijdens een zeldzame ontmoeting. Taiwan is volgens Xi "de voornaamste boosdoener in het ondermijnen van de vrede in de Straat van Taiwan". Cheng is naar eigen zeggen in China om de spanningen tussen de twee landen te verminderen.
China beschouwt Taiwan als afvallige provincie en dreigt het eiland met geweld in te nemen. Het land weigert te praten met de Taiwanese president Lai Ching-te. De regering van Lai heeft Cheng opgeroepen China te vertellen dat het moet stoppen met zijn dreigementen.
Tijdens de ontmoeting zei Xi dat hij er "volledig van overtuigd" is dat er een gezamenlijke toekomst is voor Chinezen en Taiwanezen. De landen moeten volgens hem samenwerken om "oorlog te voorkomen".
Cheng is de eerste leider van oppositiepartij Kuomintang die China bezoekt in tien jaar. In Taiwan zeggen critici dat ze te pro-China is.
Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 07.47.34

174466606_m

ANP-408488484

4e7658f7d85d57c1c1ed82b3a40d3b56,8ceaa03a

570b398152edb046c9ce5893546eaded

IMG_3557

