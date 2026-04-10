Meta weert reclame die werft voor rechtszaken tegen platforms

CHICAGO (ANP/RTR) - Meta haalt advertenties van Instagram en Facebook af die gericht zijn op het werven van nieuwe eisers voor lopende Amerikaanse rechtszaken over socialemediaverslaving. In deze zaken worden Meta en andere concerns ervan beschuldigd hun platforms zo te hebben ontworpen dat ze verslavend zijn voor jonge gebruikers.

Volgens een woordvoerder van Meta verdedigt het bedrijf zich actief tegen de rechtszaken. Meta wil niet toestaan dat advocaten "profiteren van onze platforms terwijl ze tegelijkertijd beweren dat ze schadelijk zijn", stelt hij.

Eind maart oordeelde een jury in Los Angeles dat Meta en Google aansprakelijk waren voor de verslaving van een jonge Amerikaanse vrouw aan socialemedia-apps zoals Instagram en YouTube. De bedrijven moeten een schadevergoeding betalen en krijgen een geldstraf. Momenteel lopen er nog duizenden andere rechtszaken in Californië over verslavingsclaims tegen Meta, Google, Snapchat-moederbedrijf Snap en TikTok-moederbedrijf ByteDance.