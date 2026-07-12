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Nieuwe aanvallen treffen Iran en Koeweit ​​in strijd om Hormuz

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 21:57
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TEHERAN/WASHINGTON (ANP/AFP) - Nieuwe luchtaanvallen hebben Iran en Koeweit, een bondgenoot van de VS, zondagavond opgeschud. De aanvallen, die nog niet zijn opgeëist, vonden plaats enkele uren nadat Iran en de Verenigde Staten voor de derde keer deze week vuur hadden uitgewisseld. De controle over de Straat van Hormuz was opnieuw het centrale thema.
Iran meldde aanvallen op twee van zijn zuidelijke eilanden, Qeshm en Farur. Volgens Teheran betrof het Amerikaanse aanvallen. Koeweit zei dat grensposten en een offshore olieplatform waren getroffen door Iraanse aanvallen.
Beide landen gaven tegenstrijdige verklaringen af ​​over de vraag of de Straat van Hormuz open is voor scheepvaart. Iran zegt dat de zeestraat is afgesloten. Het Amerikaanse militaire commando in de regio (CENTCOM) zegt dat de waterweg open is voor scheepvaart.
De vijandelijkheden bemoeilijken volgens waarnemers de onderhandelingen tussen Iran en de VS, die gericht zijn op het uitwerken van een voorlopige overeenkomst en het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten.
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