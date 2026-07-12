Dodental na aardbevingen in Venezuela opgelopen tot bijna 4500

CARACAS (ANP/RTR) - Het dodental door de twee aardbevingen die Venezuela op 24 juni troffen, is opgelopen tot 4490. Dat meldt parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez op Telegram.

Vrijdag stond het officiële dodental nog op 4118. Het officiële aantal gewonden bleef onveranderd op 16.740, terwijl 6462 mensen zijn gered. Volgens de jongste cijfers zijn 17.907 mensen dakloos geraakt.

De Verenigde Naties schatten dat nog tienduizenden mensen worden vermist. De kans om 18 dagen na de bevingen nog overlevenden te vinden is klein.