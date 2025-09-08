Nieuwe Banksy op rechtbank in Londen

LONDEN (ANP) - In Londen is maandag een nieuwe muurschildering verschenen van de mysterieuze straatkunstenaar Banksy. Het kunstwerk op de Royal Courts of Justice in de Engelse hoofdstad beeldt een rechter af met een traditionele toga en pruik, die met een hamer lijkt uit te halen naar een demonstrant die op de grond ligt.

De straatkunstenaar deelde op Instagram een foto van de muurschildering. Zo bevestigt de artiest vaak de echtheid van een kunstwerk. De timing van de muurschildering is opvallend. Afgelopen weekend arresteerde de Londense politie bijna negenhonderd mensen bij een demonstratie voor de organisatie Palestine Action. Het kunstwerk is inmiddels afgeschermd met metalen platen, is op foto's te zien.

Banksy is bekend van zijn kunstwerken met politieke en maatschappelijke boodschappen. Vorige zomer verschenen in Londen negen werken van de kunstenaar met dieren als thema.