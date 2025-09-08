ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe Banksy op rechtbank in Londen

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 15:43
anp080925106 1
LONDEN (ANP) - In Londen is maandag een nieuwe muurschildering verschenen van de mysterieuze straatkunstenaar Banksy. Het kunstwerk op de Royal Courts of Justice in de Engelse hoofdstad beeldt een rechter af met een traditionele toga en pruik, die met een hamer lijkt uit te halen naar een demonstrant die op de grond ligt.
De straatkunstenaar deelde op Instagram een foto van de muurschildering. Zo bevestigt de artiest vaak de echtheid van een kunstwerk. De timing van de muurschildering is opvallend. Afgelopen weekend arresteerde de Londense politie bijna negenhonderd mensen bij een demonstratie voor de organisatie Palestine Action. Het kunstwerk is inmiddels afgeschermd met metalen platen, is op foto's te zien.
Banksy is bekend van zijn kunstwerken met politieke en maatschappelijke boodschappen. Vorige zomer verschenen in Londen negen werken van de kunstenaar met dieren als thema.
Vorig artikel

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

POPULAIR NIEUWS

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

generated-image (9)

10 gewoontes van mensen die zich niets aantrekken van wat anderen van ze denken

ANP-535042416

Hoe Macron Frankrijk onregeerbaar maakt

generated-image (11)

The Economist: Wat als de AI-aandelenmarkt instort? – Analyse van een mogelijke zeepbel

206113222_l

De kracht van oogcontact: zo word je aantrekkelijker

ANP-435410909

Hoeveel geef je uit aan een cadeau? Dit vindt Nederland