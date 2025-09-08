Bizar: hartaanvallen zijn misschien 'besmettelijk'. Dit is hoe dat kan

Chronische bacteriële infecties spelen een rol bij het ontstaan van hartaanvallen. Dat ontdekten wetenschappers uit Finland. De boosdoeners zijn bacteriën uit de mondholte die zich kunnen verschuilen in aderverkalking om het immuunsysteem te ontwijken.

De onderzoekers beschrijven hun ontdekking in een studie die gepubliceerd werd in het vakblad Journal of the American Heart Association. De studie toont aan dat bacteriën uit de mond zich kunnen nestelen in kransslagaders en daar een sluimerende infectie veroorzaken die uiteindelijk tot een dodelijke hartaanval kan leiden.

Tijdens het onderzoek werd weefsel bekeken van 121 personen die plotseling overleden aan een hartaanval, plus monsters van 96 patiënten die een vaatoperatie hadden ondergaan. In maar liefst 42 procent van de onderzochte kransslagaders vonden de onderzoekers DNA van zogenoemde viridans streptokokken. Dit zijn bacteriën die normaal gezien onschuldig in de mond leven, maar hier was dat anders.

Bacteriële biofilms ontsnappen aan afweer

De bacteriën bleken zich in biofilms te organiseren. Dat zijn slijmerige beschermlaagjes die hen onzichtbaar maken voor het immuunsysteem. Deze biofilms kunnen de kern van de aderverkalking koloniseren zonder dat afweercellen ze opmerken, zeggen de onderzoekers. Bij gezonde mensen worden ze normaal door het immuunsysteem opgeruimd, maar in beschadigde kransslagaders kunnen ze blijkbaar een perfecte schuilplaats vinden.

Wanneer zo’n biofilm in de kransslagader actief wordt, laat hij virulente bacteriën vrij die wél door het immuunsysteem worden herkend. Deze bacteriën vallen vervolgens de kap aan die de aderverkalking bedekt, waardoor deze kan scheuren en een hartaanval veroorzaakt.

Hoe komen ze daar terecht?

Viridans streptokokken komen de bloedbaan in via tandheelkundige procedures zoals het poetsen van tanden, wortelkanaalbehandelingen of het verwijderen van tandplak. Voor patiënten betekent dit dus vooral het belang van goede mondhygiëne. Eerder onderzoek van hetzelfde team toonde al aan dat slachtoffers van plotselinge hartdood vaak een slechte tandgezondheid hadden.