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Nieuwe beheerder DigiD mag alleen Europees zijn

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 22:58
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DEN HAAG (ANP) - Het volgende bedrijf dat een deel van DigiD gaat beheren, moet Europees zijn. Staatssecretaris Eric van der Burg (Binnenlandse Zaken) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de aanbesteding voor het contract na augustus 2028 loopt via de Aanbestedingswet Defensie en Veiligheid (ADV).
"De reden hiervoor is dat de ADV meer mogelijkheden biedt dan een reguliere Europese aanbesteding om risico's voor de nationale veiligheid te beperken", aldus de VVD-bewindsman. In de ADV staat dat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen om de veiligheid te waarborgen.
Momenteel wordt DigiD deels beheerd door Solvinity, een bedrijf dat in handen is van een Britse investeerder. Het Amerikaanse Kyndryl wilde dat bedrijf overnemen.
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