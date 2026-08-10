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Nieuwe Colombiaanse president reist naar aardbevingsgebied

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 16:58
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PEREIRA (ANP) - De net aangetreden president van Colombia, Abelardo de la Espriella, zegt naar het gebied te reizen dat is getroffen door een zware aardbeving. Op X schrijft hij "direct persoonlijk de leiding te hebben genomen" over de noodsituatie.
Tot nu toe zijn achttien doden gemeld, maar mogelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In meerdere steden zijn gebouwen volledig ingestort. In Cali zou het bijvoorbeeld gaan om zeker twintig gebouwen.
De eerste berichten over doden komen uit Pereira, de stad waar De la Espriella naartoe wil. Hij schrijft op X "de getroffen personen bij te staan en toe te zien op de reactie van de regering". "Ze staan er niet alleen voor. De staat is aanwezig en handelt."
De la Espriella is een rechtsradicale president die afgelopen vrijdag werd beëdigd. Hij hamerde tijdens zijn campagne vooral op de strijd tegen de drugsbendes en gewapende groeperingen. Dat leidde in zijn eerste weekend al tot confrontaties en doden.
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