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Vervoer van en naar haven Rotterdam via de Rijn neemt verder af

Economie
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 17:12
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ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse haven ziet de gevolgen van laagwater verergeren, blijkt uit vervoerscijfers van Havenbedrijf Rotterdam over afgelopen week. Het vervoerde volume van en naar de haven via de Rijn is verder afgenomen en inmiddels meer dan 10 procent lager dan normaal.
De beladingsgraad van schepen in de Rotterdamse haven schommelt tussen de 30 en 35 procent, waar dat bij normale waterstanden rond de 70 procent ligt. Een week geleden werden schepen gemiddeld nog voor ongeveer 35 procent beladen. "We zien dat het aantal bezoeken blijft stijgen om voldoende volumes te kunnen vervoeren", stelt het havenbedrijf. "Dit kan echter niet voorkomen dat het totale volume via binnenvaart toch daalt."
De haven merkt sinds kort dat ook binnenvaartschepen die containers transporteren minder worden beladen vanwege de lage waterstand. Eerder merkten vooral schepen die olieproducten of bijvoorbeeld zand vervoerden de gevolgen van de droogte, volgens het havenbedrijf.
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